Nuovo Dpcm, zona rossa in Lombardia, Sicilia e Bolzano. Dal Lazio al Veneto 9 regioni in arancione. Ordinanza di Speranza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lombardia, Bolzano e Sicilia in fascia rossa, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta arancioni. Il ministro Roberto Speranza... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021)in fascia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta arancioni. Il ministro Roberto...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - BeppeBjoy : - mattinodinapoli : Nuovo #Dpcm, #zonarossa in Lombardia, Sicilia e Bolzano. Dal Lazio al Veneto 9 re... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa no. Lombardia verso la zona rossa Agenzia ANSA Firmato il nuovo Dpcm: niente asporto nei bar dopo le 18, lo sci riapre dal 15 febbraio

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. Le nuove misure sono in vigore da domani, ...

Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: NO spostamenti e asporto, cosa si può e non si può fare

ITALIA - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento ...

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. Le nuove misure sono in vigore da domani, ...ITALIA - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento ...