Nuovo DPCM | quali sono le regioni a rischio zona rossa | le restrizioni e i divieti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Unè all’orizzonte emolte leche rischiano di essere nuovamente inserite in, quella conpiù forti. La situazione legata al Covid, infatti, non accenna a migliorare. Nonostante le rigide regole imposte dal Governo per le festività natalizie, evidentemente qualcosa è andato storto. E così in alcunesi è tornati a assistere a un aumento dei contagi da Coronavirus e questo ha indotto il Governo a intervenire immediatamente con nuove regole che entreranno in vigore da domani 16 gennaio. Per il momento, infatti, ledi entrare in fascianon appartengono ancora a un elenco ufficiale. Si potrebbe sapere qualcosa di più nel ...