Nuovo Dpcm | palestre | piscine e cinema Cosa possiamo fare dal 16 gennaio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera al termine del consiglio dei ministri il presidente del consiglio Giuseppe Conte firmerà ilche conterrà le nuove norme anti Covid che saranno in vigore da sabato 16...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - NiccoMagnani : “Apriamo i #musei nel nuovo #Dpcm, segno di speranza' Che eroi: aperti solo da lunedì a venerdì, senza turisti e s… - VSalute4 : Da domani entra in vigore il nuovo #Dpcm. Ecco cosa prevede >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

I ragazzi chiedono una data certa per un rientro sicuro nelle aule: «Non vogliamo tornare a scuola immediatamente, ma chiediamo di essere considerati una priorità per le istituzioni» ...Sono pronte le nuove regole anti-covid valide su tutto il territorio nazionale da domani 16 gennaio, decise con il nuovo Dpcm 16 gennaio. Il provvedimento guiderà i cittadini alle nuove restrizioni in ...