Nuovo Dpcm, governo fuori, ma italiani chiusi a casa: no a spostamenti, asporto, sci. Cosa si può fare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo Dpcm, governo fuori, italiani richiusi in casa: niente spostamenti, stop asporto e no allo sci. L’esecutivo giallorosso ha un piedi fuori dalla porta, eppure fa scattare prontamente la nuova clausura. Non hanno perso tempo. E in contemporanea con la caccia ai “costruttori” chiamati a evitare lo sfratto a Conte, parte il Nuovo piano di reclusione da Dpcm. La solita bozza che propina una serie di misure e restrizioni pronte all’uso. E allora, nero su bianco, arrivano le nuove regole su spostamenti. Zone bianche. Scuola. Stop asporto per i bar dopo le 18. Impianti di sci chiusi fino al 15 febbraio. La bozza dell’ultimo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021)riin: niente, stope no allo sci. L’esecutivo giallorosso ha un piedidalla porta, eppure fa scattare prontamente la nuova clausura. Non hanno perso tempo. E in contemporanea con la caccia ai “costruttori” chiamati a evitare lo sfratto a Conte, parte ilpiano di reclusione da. La solita bozza che propina una serie di misure e restrizioni pronte all’uso. E allora, nero su bianco, arrivano le nuove regole su. Zone bianche. Scuola. Stopper i bar dopo le 18. Impianti di scifino al 15 febbraio. La bozza dell’ultimo ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - Vivodisogniebas : RT @24emilia: Nuovo Dpcm: scuola, sci e visite ai parenti. Cosa si può fare da lunedì | 24Emilia - VoceDiStrada : Nuovo Dpcm: Italia verso l'arancione, cosa si può fare e cosa no -