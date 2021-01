Nuovo Dpcm firmato da Conte, dai bar agli spostamenti tutte le nuove regole in zona rossa o arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Il Nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar agli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppehailcon le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Ilprovvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - BeppeBjoy : - mattinodinapoli : Nuovo #Dpcm, #zonarossa in Lombardia, Sicilia e Bolzano. Dal Lazio al Veneto 9 re... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa no. Lombardia verso la zona rossa Agenzia ANSA Dpcm, Conte firma il nuovo provvedimento valido fino al 5 marzo 2021

Quasi tutta Italia, da domani, sarà in zona arancione col il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, e con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le le prime zone rosse ...

Coronavirus, il nuovo Dpcm fino al 5 marzo: quindici regioni in zona arancione, le nuove regole

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 - che ...

Quasi tutta Italia, da domani, sarà in zona arancione col il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, e con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le le prime zone rosse ...Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 - che ...