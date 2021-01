Nuovo Dpcm di gennaio: spostamenti, coprifuoco, asporto, piste da sci, musei – Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo Dpcm, nuove regole anti-Covid. Nel Nuovo testo, firmato dal premier Giuseppe Conte e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che sarà valido da sabato 16 gennaio fino a venerdì 5 marzo, sono contenute le nuove misure anti-contagio per scongiurare un Nuovo lockdown nazionale e abbassare la curva dei contagi. Nel Nuovo Dpcm sono state introdotti parametri più stringenti per definire il grado di rischio e il conseguente colore delle diverse regioni: con indice Rt pari a 1 la regione entra in zona arancione, con Rt a 1,25 scatta la fascia rossa. Nel decreto viene altresì introdotta la “zona bianca”, dove decadono tutte le implementazioni vigenti nelle aree gialle-arancioni-rosse, ma permane l’obbligo ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021), nuove regole anti-Covid. Nel, firmato dal premier Giuseppe Conte e giàin, che sarà valido da sabato 16fino a venerdì 5 marzo, sono contenute le nuove misure anti-contagio per scongiurare unlockdown nazionale e abbassare la curva dei contagi. Nelsono state introdotti parametri più stringenti per definire il grado di rischio e il conseguente colore delle diverse regioni: con indice Rt pari a 1 la regione entra in zona arancione, con Rt a 1,25 scatta la fascia rossa. Nel decreto viene altresì introdotta la “zona bianca”, dove decadono tutte le implementazioni vigenti nelle aree gialle-arancioni-rosse, ma permane l’obbligo ...

