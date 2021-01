Nuovo dpcm: dall'asporto agli sci, dalla scuola ai musei, le regole della stretta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra le novit del Nuovo Decreto del presidente del Consigli dei ministri (dpcm) c' la riapertura dei musei nelle zone gialle - ora solo 5 regioni e una provincia autonoma - e in quelle nuove bianche ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra le novit delDecreto del presidente del Consigli dei ministri () c' la riapertura deinelle zone gialle - ora solo 5 regioni e una provincia autonoma - e in quelle nuove bianche ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - team_world : In vigore da domani il nuovo Dpcm, ecco le norme e i divieti da rispettare fino al 5 marzo 2021 ?? - Affaritaliani : Lombardia in zona rossa: le regole del nuovo DPCM - RuvoLiveIt : Conte firma il nuovo Dpcm: le regole da seguire fino al 5 marzo -