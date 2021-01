Nuovo Dpcm dal 16 gennaio: le regioni a rischio zona rossa. Crisi di governo: Conte chiede il voto in Aula, giorni decisivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ultime modifiche al Nuovo Dpcm anti Covid che entrerà in vigore da domani 16 gennaio. Ci aspettano due mesi di restrizioni. Quasi tutta Italia andrà in zona arancione. Divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Sul fronte dellla Crisi di governo, intanto, il premier Conte fa le sue mosse. E chiede il confronto, e il voto di fiducia, in Aula. Il calendario prevede che il presidente del Consiglio riferisca alla Camera lunedì 18 e al Senato martedì 19. Giro di vite contro la pandemia Entrerà in vigore fra poche ore, dunque, da sabato 16, la nuova stretta per il nostro Paese. Le ultime modifiche al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ultime modifiche alanti Covid che entrerà in vigore da domani 16. Ci aspettano due mesi di restrizioni. Quasi tutta Italia andrà inarancione. Divieto di spostarsi tra lefino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Sul fronte dellladi, intanto, il premierfa le sue mosse. Eil confronto, e ildi fiducia, in. Il calendario prevede che il presidente del Consiglio riferisca alla Camera lunedì 18 e al Senato martedì 19. Giro di vite contro la pandemia Entrerà in vigore fra poche ore, dunque, da sabato 16, la nuova stretta per il nostro Paese. Le ultime modifiche al ...

