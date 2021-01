Nuovo Dpcm: bar, musei, palestre, visite e piste da sci. Cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci regioni marciano verso la zona arancione, tre verso l’area rossa con maggiori restrizioni. Resterebbero gialle solo Campania, Molise e Toscana Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci regioni marciano verso la zona arancione, tre verso l’area rossa con maggiori restrizioni. Resterebbero gialle solo Campania, Molise e Toscana

