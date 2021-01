Nuovo Dpcm 16 gennaio: la scuola riapre, niente asporto bar. Ecco cosa cambia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021. Ci siamo: la bozza del Nuovo decreto sulle misure anti Covid è stata sottoposta dal governo alle Regioni. Le misure indicate nel Dpcm saranno valide da domani 16 gennaio 2021. L’esecutivo ribadisce lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio prossimo. Tra le tante novità l’introduzione di una nuova fascia, che tuttavia non troverà immediata applicazione. Si tratta della zona bianca, che andrà ad aggiungersi alle altre esistenti. leggi anche l’articolo —> Dpcm 15 gennaio 2021 spostamenti e seconde case: le nuove regole Nuovo Dpcm 16 gennaio la scuola riapre, niente asporto bar: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)162021. Ci siamo: la bozza deldecreto sulle misure anti Covid è stata sottoposta dal governo alle Regioni. Le misure indicate nelsaranno valide da domani 162021. L’esecutivo ribadisce lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio prossimo. Tra le tante novità l’introduzione di una nuova fascia, che tuttavia non troverà immediata applicazione. Si tratta della zona bianca, che andrà ad aggiungersi alle altre esistenti. leggi anche l’articolo —>152021 spostamenti e seconde case: le nuove regole16labar: ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - Apndp : #15gennaio Si annuncia un nuovo #Dpcm e l'#ologramma con la pochette #Giuseppi #Conte forse la sfanga Vieni avanti, decretino - DICPI_65 : Mi viene già l’ansia, dal 12 dicembre che non vedo mia figlia ?? -