Nuovo Dpcm 16 gennaio, apertura musei e stretta sull’asporto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel Nuovo Dpcm al via dal 16 gennaio, la novità maggiore riguarda la riapertura dei musei in zona gialla, un’ottima notizia e un primo segnale di speranza per la rinascita del mondo culturale. Leggi anche › Dpcm dal 16 gennaio: fermi fino a marzo. Le nuove regole › Nuovo Dpcm: confermate restrizioni, ma possibile zona bianca dove tutto sarà aperto Film e serie da vedere questi week end guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelal via dal 16, la novità maggiore riguarda la rideiin zona gialla, un’ottima notizia e un primo segnale di speranza per la rinascita del mondo culturale. Leggi anche ›dal 16: fermi fino a marzo. Le nuove regole ›: confermate restrizioni, ma possibile zona bianca dove tutto sarà aperto Film e serie da vedere questi week end guarda le foto ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - radio_milano : RT @sole24ore: Nuovo dpcm, ecco cosa si può fare e cosa no: musei aperti in zona gialla, divieto di asporto dai bar dopo le 18. Piste da sc… - rughi8 : RT @Eli99_: Io che nonostante un #dpcm dopo l'altro e le ipotesi del nuovo dpcm, continuo a inviare curriculum nella speranza di qualche mi… -