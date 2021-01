Nuovo Decreto Legge, cosa cambia dal 16 gennaio: le regole anti Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo ha approvato il Decreto Legge con le nuove misure anti Covid che entreranno in vigore dal 16 gennaio. Prorogato lo stato di emergenza. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesIn attesa della firma definitiva del prossimo Dpcm, il governo ha approvato il Nuovo Decreto Legge con le regole anti Covid aggiornate che entreranno in vigore a partire da sabato 16 gennaio. Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi mercoledì 13 gennaio sotto la presidenza del premier Giuseppe Conte e il testo del Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “La situazione non deve essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo ha approvato ilcon le nuove misureche entreranno in vigore dal 16. Prorogato lo stato di emergenza. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesIn attesa della firma definitiva del prossimo Dpcm, il governo ha approvato ilcon leaggiornate che entreranno in vigore a partire da sabato 16. Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi mercoledì 13sotto la presidenza del premier Giuseppe Conte e il testo delè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “La situazione non deve essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad ...

LaCastelliM5s : Dobbiamo portare a termine il lavoro che stiamo facendo con questo Governo, con cui stiamo fronteggiando la peggior… - MinisteroSalute : ??#covid19 Approvato nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza. Tra le principali novità in vigore dal 16 gen… - TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga an… - CCIAARIVLIG : RT @MinisteroSalute: ??#covid19 Approvato nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza. Tra le principali novità in vigore dal 16 gennai… - Traversetolo : ? Mercato domenicale sospeso il 17 gennaio. Alla luce del permanere della nostra regione in zona arancione e del nu… -