"Non lo vuole ammettere ma è così". GF Vip, Pierpaolo Pretelli scoperto da Maria Teresa Ruta

Forse è il periodo più difficile tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L'ex velino di 'Striscia la Notizia' ha voluto incontrare la psicologa del 'Grande Fratello Vip' ed ha avuto un vero e proprio crollo, che ha ovviamente preoccupato la giovane. Tanti sono stati i dubbi e i pensieri apparsi nella mente dell'influencer italo-persiana, che ha tanta paura di ricevere l'ennesima delusione della sua vita. Quel confronto di Pierpaolo con l'esperta è stato molto importante per il protagonista del reality. Ha moltissime domande e parecchie risposte non riuscirebbe ancora a darsele. Deve dunque comprendere se in lui ci sia soltanto un interesse estetico nei confronti della Salemi o se stia nascendo qualcosa di veramente importante. Sembra quasi che lui sia intenzionato a fare qualche passo indietro e tutto questo sta creando tantissima ...

