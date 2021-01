“Non era mai successo prima”. L’eredità, Flavio Insinna rimane a bocca aperta: tutto merito della nuova campionessa Agnese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finale a sorpresa per la nuova campionessa de L’eredità, Agnese, al termine della puntata di oggi del quiz condotto da Flavio Insinna. Nell’appuntamento odierno, giovedì 14 gennaio 2021, la concorrente Agnese, diventando campionessa, è infatti riuscita a portare a conclusione con successo il gioco della ghigliottina, tanto da indurre il padrone di casa Flavio Insinna a complimentarsi con lei asserendo: “Alla tua prima ghigliottina, anzi al tuo primo stadio, sai cosa ti dico?”. Il riferimento allo stadio non è stato casuale, in quanto era proprio ‘STADIO’ la risposta esatta. Dopo tale affermazione Flavio Insinna ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finale a sorpresa per lade, al terminepuntata di oggi del quiz condotto da. Nell’appuntamento odierno, giovedì 14 gennaio 2021, la concorrente, diventando, è infatti riuscita a portare a conclusione conil giocoghigliottina, tanto da indurre il padrone di casaa complimentarsi con lei asserendo: “Alla tuaghigliottina, anzi al tuo primo stadio, sai cosa ti dico?”. Il riferimento allo stadio non è stato casuale, in quanto era proprio ‘STADIO’ la risposta esatta. Dopo tale affermazioneha ...

ZZiliani : Dunque: con #Suarez c’era già l’accordo economico, ma Paratici non sapeva che non avesse passaporto europeo (!) e h… - riotta : Che Renzi non avrebbe fatto marcia indietro era chiaro a chiunque gli parlasse. Perché sprecar tempo dunque a minac… - valigiablu : Non è mai stata censura, l'account non è mai stato bloccato, sapevano tutto e hanno creato volutamente un caso dal… - ankelebhard : RT @IrisDiletta: Io vi avevo avvisato Di non offendere. Di andarci piano. Ognuno ha il parere che vuole sulle persone. Ma non poteva essere… - MarcantonioCec1 : @Corriere Una volta la sceneggiata era di scena solo nei teatri, ora è di casa nella politica, alcuni con la loro s… -