No, nessuno vuole (seriamente) Mastella a Palazzo Chigi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aprendo questa mattina Twitter, troviamo primo in tendenza questo hashtag: #Mastellapremier. Insomma, a una prima e superficiale lettura sembrerebbe che molti utenti (al momento siamo a oltre 4mila condivisioni) vedrebbero bene il sindaco di Benevento come Presidente del Consiglio. Ma, ovviamente, si tratta della classica ‘trollata’ (per usare un gergo molto social) ironica dopo che l’ex Presidente dell’Udeur ha deciso di riunire una fronda di ‘responsabili’ per sostituire il peso parlamentare di Italia Viva a sostegno di Giuseppe Conte e del suo governo. Ma nessuno, in realtà, vuole Clemente Mastella premier LEGGI ANCHE > Se la FB story di Conte contro Renzi fosse un hackeraggio, sarebbe peggio che se fosse un errore Si tratta, infatti, di un hashtag nato su Twitter in polemica con gli ormai ‘famosi’ responsabili ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aprendo questa mattina Twitter, troviamo primo in tendenza questo hashtag: #premier. Insomma, a una prima e superficiale lettura sembrerebbe che molti utenti (al momento siamo a oltre 4mila condivisioni) vedrebbero bene il sindaco di Benevento come Presidente del Consiglio. Ma, ovviamente, si tratta della classica ‘trollata’ (per usare un gergo molto social) ironica dopo che l’ex Presidente dell’Udeur ha deciso di riunire una fronda di ‘responsabili’ per sostituire il peso parlamentare di Italia Viva a sostegno di Giuseppe Conte e del suo governo. Ma, in realtà,Clementepremier LEGGI ANCHE > Se la FB story di Conte contro Renzi fosse un hackeraggio, sarebbe peggio che se fosse un errore Si tratta, infatti, di un hashtag nato su Twitter in polemica con gli ormai ‘famosi’ responsabili ...

Sono ore cruciali per la vita politica italiana. Dopo il forfait di Renzi, tutti cercano di correre ai ripari. Purtroppo questa legislatura sta diventando ...

Le 500 corse di Noodles, nessuno come lui

A 14 anni l’allievo di Accorinti continua a scendere in pista con un fisico invidiabile ma a fare la differenza è quel mix di generosità e tenacia ...

