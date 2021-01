No, la Lazio non ha sbagliato il destinatario di un bonifico (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto è partito dal The Guardian e, nel giorno del derby della capitale, questa notizia è diventata immediatamente virale e ripresa da molte testate italiane. Si parla della Lazio sbaglia bonifico per il pagamento dei corrispettivi economici per le cessioni di due calciatori che sono passati per Formello nelle scorse stagioni: Pedro Neto e Bruno Jordao. I due calciatori portoghesi sono stati ceduti al Wolverhampton e c’è stato solamente un errore nella trascrizione del nome del club che deteneva i loro cartellini prima di approdare a Roma. Ed è qui che è nato l’equivoco. LEGGI ANCHE > Perché i grandi quotidiani sportivi non parlano della multa alla Juventus per i mancati tamponi? Dall’articolo del The Guardian, infatti, emerge anche la posizione di un dirigente biancoceleste che ammette l’errore. Ma da qui a dire che la Lazio ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto è partito dal The Guardian e, nel giorno del derby della capitale, questa notizia è diventata immediatamente virale e ripresa da molte testate italiane. Si parla dellasbagliaper il pagamento dei corrispettivi economici per le cessioni di due calciatori che sono passati per Formello nelle scorse stagioni: Pedro Neto e Bruno Jordao. I due calciatori portoghesi sono stati ceduti al Wolverhampton e c’è stato solamente un errore nella trascrizione del nome del club che deteneva i loro cartellini prima di approdare a Roma. Ed è qui che è nato l’equivoco. LEGGI ANCHE > Perché i grandi quotidiani sportivi non parlano della multa alla Juventus per i mancati tamponi? Dall’articolo del The Guardian, infatti, emerge anche la posizione di un dirigente biancoceleste che ammette l’errore. Ma da qui a dire che la...

