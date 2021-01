No, la Lazio non ha pagato 11 milioni alla squadra sbagliata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un articolo del Guardian ha tratto in inganno molti giornali italiani, che da ieri parlano di versamenti allo Sporting Braga finiti per errore allo Sporting Lisbona Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un articolo del Guardian ha tratto in inganno molti giornali italiani, che da ieri parlano di versamenti allo Sporting Braga finiti per errore allo Sporting Lisbona

reportrai3 : Natale Di Cola, segretario Cgil Roma Lazio: 'se domani a Roma non morisse più nessuno e non ci fosse richiesta di c… - nzingaretti : Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l'unica regione italian… - gemin_steven98 : RT @ilpost: No, la Lazio non ha pagato 11 milioni alla squadra sbagliata - davideterruzzi : RT @ilpost: No, la Lazio non ha pagato 11 milioni alla squadra sbagliata - ilpost : No, la Lazio non ha pagato 11 milioni alla squadra sbagliata -