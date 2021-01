Nissan Leaf - Fino a 10 mila km gratis con lofferta E-Asy Electric (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Nissan, in collaborazione con Enel ed Enel X, presenta E-Asy Electric, una nuova proposta decicata a chi acquista una Leaf: si tratta di una soluzione integrata che permette di percorrere Fino a 10 mila km a costo zero, tra kWh gratuiti di ricarica pubblica e bonus sulla fattura domestica. Risparmio fuori casa. L'offerta prevede la consegna di un voucher da 480 kWh da registrare su JuicePass, l'app di Enel X per la gestione della ricarica, collegata a oltre 90 mila punti di ricarica grazie ad accordi di interoperabilità. A seguito della registrazione, il cliente potrà sfruttare i kWh in omaggio scegliendo di ricaricare l'auto in una qualsiasi delle 12 mila colonnine italiane della business unit di Enel, ottenendo così circa 2.800 km gratis, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021) La, in collaborazione con Enel ed Enel X, presenta E-Asy, una nuova proposta decicata a chi acquista una: si tratta di una soluzione integrata che permette di percorrerea 10km a costo zero, tra kWh gratuiti di ricarica pubblica e bonus sulla fattura domestica. Risparmio fuori casa. L'offerta prevede la consegna di un voucher da 480 kWh da registrare su JuicePass, l'app di Enel X per la gestione della ricarica, collegata a oltre 90punti di ricarica grazie ad accordi di interoperabilità. A seguito della registrazione, il cliente potrà sfruttare i kWh in omaggio scegliendo di ricaricare l'auto in una qualsiasi delle 12colonnine italiane della business unit di Enel, ottenendo così circa 2.800 km, ...

