Nino Frassica, scoppia a piangere in diretta: mai visto così disperato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nino Frassica, attore, comico e conduttore televisivo, di recente, durante una diretta Tv, è scoppiato a piangere. Come mai? Nino Frassica questa sera in prima serata sarà protagonista della fiction “Don Matteo 2” in onda su Rai Premium. Frassica interpreta il ruolo del maresciallo maggiore dei Carabinieri di Gubbio, molto amico del protagonista, Terence Hill. Leggi su youmovies (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attore, comico e conduttore televisivo, di recente, durante unaTv, èto a. Come mai?questa sera in prima serata sarà protagonista della fiction “Don Matteo 2” in onda su Rai Premium.interpreta il ruolo del maresciallo maggiore dei Carabinieri di Gubbio, molto amico del protagonista, Terence Hill.

AG_Cerra : Una conversazione tra Maestri. Francesco Merlo intervista Nino Frassica. Orgoglio siciliano. Su Il venerdì di la Re… - ilvenerdi : RT @ilvenerdi: Nino Frassica: nel mio non senso c’è tutta la veritàne [aggiornamento delle 23:52] - scalamucche : @escoconfederica Aaah, magari ci fosse nino frassica :( - Einaudieditore : RT @ilvenerdi: Nino Frassica: nel mio non senso c’è tutta la veritàne. L'intervista a @ninofrassicaoff di @FrancescomerloI domani in edicol… - ilvenerdi : Nino Frassica: nel mio non senso c’è tutta la veritàne. L'intervista a @ninofrassicaoff di @FrancescomerloI domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Frassica Nino Frassica: nel mio non senso c’è tutta la veritàne La Repubblica Nino Frassica, scoppia a piangere in diretta: mai visto così disperato

Nino Frassica, attore, comico e conduttore televisivo, di recente, durante una diretta Tv, è scoppiato a piangere. Come mai?

Flavio Insinna, quella straziante confessione: un forte dolore

Flavio Insinna, conduttore e attore italiano, si è lasciato andare ad un doloroso ricordo del suo passato. Cos'è successo?

Nino Frassica, attore, comico e conduttore televisivo, di recente, durante una diretta Tv, è scoppiato a piangere. Come mai?Flavio Insinna, conduttore e attore italiano, si è lasciato andare ad un doloroso ricordo del suo passato. Cos'è successo?