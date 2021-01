Nina De Maria | la figlia di Isabella Ferrari | si è laureata

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Isabella Ferrari è mamma orgogliosa. Soprattutto oggi. Il motivo? La laurea della sua Nina, 110 e lode in Storia dell’arte. «Amore, ora sei pronta per spiccare il volo. Mamma e papà sono troppo emozionati», ha scritto l’attrice condividendo uno scatto sul terrazzo di casa con la figlia, neo-laureata online, come ormai di prassi in tempo di pandemia. Nina ha 22 anni ed è nata dall’amore con Renato De Maria, anche lui papà orgoglioso in un altro scatto.