Nencini resta, Italia Viva rischia di finire nel Misto. Il partito di Renzi era nato grazie al simbolo del Nuovo Psi, ora le strade si dividono (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo strappo con il premier potrebbe costare caro e amaro a Matteo Renzi. Scaricato da tutti i partiti (ex) alleati, l'ex Rottamatore potrebbe ritrovarsi senza casa al Senato. Tramite il senatore Riccardo Nencini del Psi, Italia Viva ha potuto costituire a Palazzo Madama un proprio gruppo autonomo. Il Nuovo regolamento voluto dall'ex presidente Pietro Grasso, infatti, non consente la costituzione di nuovi gruppi i cui simboli non fossero presenti alle ultime elezioni politiche. grazie al Psi, i Renziani hanno evitato di confluire nel Misto. Ma se ora Nencini&co decidessero di sostenere Giuseppe Conte, e Iv venisse spedita all'opposizione, i Renziani rischierebbero di finirci davvero ...

