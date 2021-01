Nel Lazio vaccinati adulti autistici Antenna Nazzano, no sintomi avversi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Trasformare il momento della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 in una storia che coinvolga e renda partecipi le persone con disturbi dello spettro autistico. Un modo per impegnarle senza spaventarle o causare crisi. L’obiettivo e’ stato raggiunto ieri dalla Onlus Annaa (Associazione nazionale no all’autismo) insieme alla cooperativa ‘Il desiderio di Barbiana’ e alla Asl Rm4, vaccinando con successo 6 giovani adulti con disturbi dello spettro autistico della Comunita’ diurna e residenziale Antenna 00100 di Nazzano. Sono stati vaccinati anche 30 operatori dell’equipe multidisciplinare della cooperativa e nessuna delle 36 persone vaccinate ha avuto sintomi o reazioni avverse. La seconda dose di richiamo e’ prevista il 4 febbraio. “L’adesione degli operatori e delle famiglie degli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Trasformare il momento della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 in una storia che coinvolga e renda partecipi le persone con disturbi dello spettro autistico. Un modo per impegnarle senza spaventarle o causare crisi. L’obiettivo e’ stato raggiunto ieri dalla Onlus Annaa (Associazione nazionale no all’autismo) insieme alla cooperativa ‘Il desiderio di Barbiana’ e alla Asl Rm4, vaccinando con successo 6 giovanicon disturbi dello spettro autistico della Comunita’ diurna e residenziale00100 di. Sono statianche 30 operatori dell’equipe multidisciplinare della cooperativa e nessuna delle 36 persone vaccinate ha avutoo reazioni avverse. La seconda dose di richiamo e’ prevista il 4 febbraio. “L’adesione degli operatori e delle famiglie degli ...

nzingaretti : Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni anti #covid per gli over 80. Avanti con quello che ci chiedono le persone #uniticontroilcovid - TgLa7 : #coronavirus, D'Amato: da febbraio nel Lazio certificato vaccinale. Assessore, sarà poi sarà il governo a decidere… - OptaPaolo : 20 - Il #Milan ha ricevuto 20 calci di rigore dall'inizio della scorsa stagione: nei top-5 campionati europei ne ha… - _gogoYubari : Ma i giornali che scrivono Roma e il Lazio sono in zona arancione stanno bene? Roma è nel Lazio non era necessario specificarlo ?? - blade_runner68 : @gondra_one Nel Lazio invece, dopo mesi di 'pacchia' gialla, siamo diventati arancioni ?? -