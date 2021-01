"Neanche morta, nemmeno per 5 milioni di euro". Asia Argento fuori controllo: lo "sputazzo" a Mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua a rimanere avvolta nel mistero la nuova edizione de L'Isola dei famosi: per il momento si sa solo che a condurla su Canale 5 sarà Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Sul cast invece nessuna conferma ufficiale, solo una marea di indiscrezioni: una delle più ricorrenti riguarda Asia Argento. La quale ha però smentito nettamente durante una diretta su Instagram: “Non ci vado Neanche morta! Non farei L'Isola Neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”. Come mai tutta questa avversione nei confronti del reality di Canale 5? Considerando che recentemente è stata impegnata in Pechino Express… secondo diversi fan la Argento starebbe però bluffando: difficile saperlo fino a quando Mediaset non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua a rimanere avvolta nel mistero la nuova edizione de L'Isola dei famosi: per il momento si sa solo che a condurla su Canale 5 sarà Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Sul cast invece nessuna conferma ufficiale, solo una marea di indiscrezioni: una delle più ricorrenti riguarda. La quale ha però smentito nettamente durante una diretta su Instagram: “Non ci vado! Non farei L'Isolase arrivassero a propormi cinquedi…”. Come mai tutta questa avversione nei confronti del reality di Canale 5? Considerando che recentemente è stata impegnata in Pechino Express… secondo diversi fan lastarebbe però bluffando: difficile saperlo fino a quandonon ...

Non so voi, ma da qualche mese a questa parte (per l'esattezza da marzo 2020, chissà perché), le mie settimane vengono scandite solo dall'uscita in streaming dei film e delle serie tv. Non me ne perdo ...

La maglia di Alex Del Piero e l’affetto dei suoi studenti: «Ciao prof. Palagi, ci mancherai»

Capezzano. La maglia numero 10 di Alessandro Del Piero con i colori bianconeri ai quali era fedelissimo. Le note dei Led Zeppelin, il gruppo del quale era appassionato. E una moltitudine di ragazzi e ...

