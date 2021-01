NBA | rinviata la doppia sfida tra Washington Wizards e Cleveland Cavaliers

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il focolaio di Covid-19 all’interno deinon concede tregua. E’ stato infatti rinviato il back-to-back nell’arco di 24 ore (domenica e lunedì) tra la franchigia capitolina e i. Gli incontri rinviati nella lega professionistica americana salgono così a 12, tutte passibili di riprogrammazione in quella seconda metà di stagione il cui calendario non è ancora stato rilasciato anche per questa ragione. Nella fattispecie, inon hanno il numero sufficiente di giocatori disponibili per andare in campo, corrispondente a otto. Secondo Shams Charania di The Athletic, sarebbero ben cinque i giocatori positivi al coronavirus. Già questa notte i Phoenix Suns non giocheranno contro i Golden State Warriors, ed è questa l’unica delle sfide di stanotte che non avranno luogo ...