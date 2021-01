NBA, Portland dovrà fare a meno di Nurkic: frattura al polso destro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jusuf Nurkic e i Trail Blazers dovranno fare ancora una volta i conti con la triste piaga degli infortuni. Una costante ormai da qualche anno a questa parte, tornata attualità nel terzo quarto della gara persa questa notte contro Indiana. Nurkic si frattura il polso destro in occasione di due penetrazioni avversarie che in qualche modo lo hanno messo sfortunatamente al centro. Nella prima, poi conclusasi con lo scarico sul perimetro, il bosniaco appare già dolorante. Successivamente stoppa quella di Myles e la caduta scomposta getta acqua sul bagnato. Secondo Sky Sport, Nurkic starà molto probabilmente fuori in una media tra le 16 e le 35 gare di Regular Season. Sfortunato il bosniaco che ritornerà ai box dopo la rottura della tibia sinistra nel 2019. Lillard e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jusufe i Trail Blazers dovrannoancora una volta i conti con la triste piaga degli infortuni. Una costante ormai da qualche anno a questa parte, tornata attualità nel terzo quarto della gara persa questa notte contro Indiana.siilin occasione di due penetrazioni avversarie che in qualche modo lo hanno messo sfortunatamente al centro. Nella prima, poi conclusasi con lo scarico sul perimetro, il bosniaco appare già dolorante. Successivamente stoppa quella di Myles e la caduta scomposta getta acqua sul bagnato. Secondo Sky Sport,starà molto probabilmente fuori in una media tra le 16 e le 35 gare di Regular Season. Sfortunato il bosniaco che ritornerà ai box dopo la rottura della tibia sinistra nel 2019. Lillard e ...

