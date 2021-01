NBA: pesante sanzione per Kyrie Irving, che viene multato e messo in quarantena per cinque giorni (Di sabato 16 gennaio 2021) La NBA mostra il pugno duro contro Kyrie Irving. La stella dei Brooklyn Nets, negli scorsi giorni, aveva saltato delle partite per, ufficialmente, problemi personali. E’ emerso che si era recato alla festa di compleanno del padre e della sorella, come rivelato dai suoi profili social. Il tutto senza mascherina. La reazione della lega si esprime nella comunicazione con cui il giocatore viene multato per 50.000 dollari e obbligato a svolgere cinque giorni di quarantena una volta tornato a disposizione. Inoltre, Irving perderà oltre 400.000 dollari a gara saltata durante tale quarantena, per un totale che dovrebbe essere di 1.600.000 dollari. Non è la prima volta che Irving si trova in situazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) La NBA mostra il pugno duro contro. La stella dei Brooklyn Nets, negli scorsi, aveva saltato delle partite per, ufficialmente, problemi personali. E’ emerso che si era recato alla festa di compleanno del padre e della sorella, come rivelato dai suoi profili social. Il tutto senza mascherina. La reazione della lega si esprime nella comunicazione con cui il giocatoreper 50.000 dollari e obbligato a svolgerediuna volta tornato a disposizione. Inoltre,perderà oltre 400.000 dollari a gara saltata durante tale, per un totale che dovrebbe essere di 1.600.000 dollari. Non è la prima volta chesi trova in situazioni ...

