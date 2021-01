NBA 2021: i risultati della notte. Jokic trascina Denver. Vittorie di Houston e Philadelphia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cinque partite nella notte NBA. Quinta tripla doppia della stagione per Nikola Jokic, che ha trascinato i suoi Denver Nuggets al successo sui Golden State Warriors per 114-104. Match in discesa già dopo il primo quarto per Denver (37-24), che ha poi saputo amministrare il vantaggio. Il serbo, che sta viaggiando con numeri da MVP, ha segnato 23 punti, aggiungendo poi 14 rimbalzi e 10 assist, mentre a Golden State non sono bastati i 35 punti ed 11 rimbalzi di Steph Curry. Tripla doppia anche per Ben Simmons (10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) nella vittoria dei Philadelphia 76ers sui Miami Heat, debilitati dalle numerose assenze (Butler e Adebayo soprattutto). I Sixers si impongono 125-108 grazie soprattutto ad un Shake Milton da 31 punti e 11/15 dal campo, uscendo dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cinque partite nellaNBA. Quinta tripla doppiastagione per Nikola, che hato i suoiNuggets al successo sui Golden State Warriors per 114-104. Match in discesa già dopo il primo quarto per(37-24), che ha poi saputo amministrare il vantaggio. Il serbo, che sta viaggiando con numeri da MVP, ha segnato 23 punti, aggiungendo poi 14 rimbalzi e 10 assist, mentre a Golden State non sono bastati i 35 punti ed 11 rimbalzi di Steph Curry. Tripla doppia anche per Ben Simmons (10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) nella vittoria dei76ers sui Miami Heat, debilitati dalle numerose assenze (Butler e Adebayo soprattutto). I Sixers si impongono 125-108 grazie soprattutto ad un Shake Milton da 31 punti e 11/15 dal campo, uscendo dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 NBA 2021: inizia la nuova stagione con alcune novità Sicilia Reporter L’uomo che inventò il basket

Nel 1891 James Naismith doveva solo pensare a un'attività fisica da far fare ai suoi studenti durante gli inverni del Massachusetts e creò uno sport ora popolarissimo in tutto il mondo ...

JAMES NAISMITH, L’INSEGNANTE CHE HA INVENTATO IL BASKET/ Tanti i premi a suo nome

A James Naismith, l'insegnante e allenatore che ha inventato il basket, viene dedicato il Doodle di Google di oggi: scopriamo qualcosa su di lui ...

