Natalia Paragoni contro l'allungamento del Grande Fratello Vip: "Sono persone, non oggetti!" Anche Natalia Paragoni si schiera dalla parte di coloro che sono contrari all'allungamento del Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi crolli emotivi all'interno della Casa (il più straziante è stato quello di Maria Teresa Ruta), i concorrenti ancora non sanno che il reality show terminerà alla fine del mese di febbraio.

