Nasce il partito dei rom | si chiama Mistipè «Per fermare l’odio di politici come Salvini»

Nasce Mistipè, il primo partito rom italiano. L'idea di far Nascere un partito è di Giulia Di Rocco, assistente legale 44enne di Pratola Peligna, e di altre due donne di origine rom, Virginia Morello e Concetta Sarachella, stilista molisana. Il Giornale ha intervistato in esclusiva la leader Giulia Di Rocco. Mistipè, Nasce il partito dei rom Per adesso è stato scelto il simbolo e il programma. Il simbolo è rappresentato da una ruota rossa su sfondo azzurro e verde, che si ispira alla bandiera rom, e un programma. Giulia Di Rocco, come si legge nel Giornale, è laureata in giurisprudenza e da ben quindici anni rappresenta i rom nelle istituzioni. Ha fondato due associazioni, Amici di Zefferino e Romanì Kriss e fa anche parte del Forum ...

