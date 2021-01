Nasce al Senato la componente Maie-Italia23, ecco il gruppo di senatori che “salverà” Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prende corpo il gruppetto di Senatori a sostegno del nuovo governo Conte. Oggi, infatti, al Senato è nata la componente del gruppo Misto Maie-Italia23, "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte", spiega il Senatore Ricardo Merlo, presidente Maie e sottosegretario agli Esteri, aggiungendo che "noi siamo ottimisti ma lo decideranno i colleghi". La componente Maie a palazzo Madama cambia quindi denominazione: "Non cerchiamo responsabili - precisa Merlo - ma costruttori, a cui l`unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell`interesse dell`Italia, soprattutto in un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prende corpo il gruppetto diri a sostegno del nuovo governo. Oggi, infatti, alè nata ladelMisto, "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe", spiega ilre Ricardo Merlo, presidentee sottosegretario agli Esteri, aggiungendo che "noi siamo ottimisti ma lo decideranno i colleghi". Laa palazzo Madama cambia quindi denominazione: "Non cerchiamo responsabili - precisa Merlo - ma costruttori, a cui l`unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell`interesse dell`Italia, soprattutto in un ...

