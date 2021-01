Napoli, una pretendente di Milik esce allo scoperto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arek Milik è cercato con insistenza dal Marsiglia: Villas Boas ha riconosciuto l’interesse ammettendo una trattativa con il Napoli Il futuro di Arek Milik non è ancora stato risolto. Mancano ancora 17 giorni prima della chiusura del calciomercato. Il countdown del Napoli è già cominciato. Sono queste le ultime ore che i partenopei hanno per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arekè cercato con insistenza dal Marsiglia: Villas Boas ha riconosciuto l’interesse ammettendo una trattativa con ilIl futuro di Areknon è ancora stato risolto. Mancano ancora 17 giorni prima della chiusura del calciomercato. Il countdown delè già cominciato. Sono queste le ultime ore che i partenopei hanno per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - capuanogio : ?? Lo stop ai giocatori dell'#Empoli, così come raccontato, significa una sola cosa. Ma a chi conviene?… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - LuciaTassan : RT @EnzaAltieri: Napoli non era mai una scelta Era un regalo che ti veniva imposto con le spalle al muro Una questione di nascita o di des… - MateNapoli1 : @ildpaa @AAngelo1994 Miglior marcatore della storia del Napoli com 247 gol, quest'anno in 10 partite 4 gol e 6 assi… -