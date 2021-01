Napoli, buone notizie per Gattuso: uno dei big di nuovo in gruppo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rientro importante per Gennaro Gattuso in vista delle prossime sfide vitali per il Napoli: ecco il report dopo gli allenamenti degli azzurri Rientro importante per Gennaro Gattuso: rietra Kostas Manolas in gruppo con i compagni dopo l’infortunio contro l’Udinese. Ecco il report dell’allenamento odierno. «La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto intera seduta col gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rientro importante per Gennaroin vista delle prossime sfide vitali per il: ecco il report dopo gli allenamenti degli azzurri Rientro importante per Gennaro: rietra Kostas Manolas incon i compagni dopo l’infortunio contro l’Udinese. Ecco il report dell’allenamento odierno. «La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto intera seduta col». Leggi su Calcionews24.com

