Napoli, avv. Lubrano: «Soddisfatti per l'archiviazione, ce lo aspettavamo»

L'avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli presso Collegio di Garanzia del Coni, ha parlato dell'archiviazione dell'indagine

Enrico Lubrano, legale del Napoli presso il Collegio di Garanzia del Coni, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell'archiviazione dell'indagine sugli azzurri relativa al rispetto del protocollo Covid.

ARCHIVIAZIONE PROCURA – «Archiviazione della procura FIGC? Sì, ovviamente la reazione è stata di soddisfazione anche con riferimento alle motivazione assurte dalla procura federale. Il titolo sul sito della Figc è "archiviata l'indagine". Sapevamo di avere due fronti dal punto di vista sportivo per il quale andavamo al Collegio Di Garanzia e l'altro era il fronte di questo procedimento disciplinare. Sapevamo che se fosse andato bene la sentenza del Collegio di Garanzia ...

