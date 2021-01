Mutazioni del coronavirus, parlano gli esperti: “Aspettiamoci con certezza nuove varianti” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le Mutazioni continuano a crescere e spaventano l’Europa, che corre ai ripari aumentando le restrizioni, mentre gli esperti si dividono sui nuovi ceppi e sul loro impatto sull’efficacia del vaccino, ma è condivisa la convinzione che ne arriveranno nuove varianti Giunti a quota 230 milioni di casi mondiali giornalieri, gli scienziati iniziano a trarre le prime, importanti conclusioni su una delle questioni più spinose della lotta al coronavirus: quella delle Mutazioni. Dopo l’allarme da parte dell’Inghilterra, che si ritrova ad affrontare l’ennesimo lockdown per tentate di fermare la velocissima diffusione del nuovo ceppo di coronavirus nel Paese, soprattutto a Londra, giungono notizie di ulteriori Mutazioni potenzialmente più pervasive, come quella ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lecontinuano a crescere e spaventano l’Europa, che corre ai ripari aumentando le restrizioni, mentre glisi dividono sui nuovi ceppi e sul loro impatto sull’efficacia del vaccino, ma è condivisa la convinzione che ne arriverannoGiunti a quota 230 milioni di casi mondiali giornalieri, gli scienziati iniziano a trarre le prime, importanti conclusioni su una delle questioni più spinose della lotta al: quella delle. Dopo l’allarme da parte dell’Inghilterra, che si ritrova ad affrontare l’ennesimo lockdown per tentate di fermare la velocissima diffusione del nuovo ceppo dinel Paese, soprattutto a Londra, giungono notizie di ulterioripotenzialmente più pervasive, come quella ...

