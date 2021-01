Muore a 40 anni a causa del Covid, i medici: 'Prima vittima della terza variante del virus nata negli Usa' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una donna è stata la Prima vittima di quella che sembrerebbe essere una terza variante del Felicia Parker, 40 anni, è deceduta in un ospedale di Houston sabato, cinque giorni dopo essere stata ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una donna è stata ladi quella che sembrerebbe essere unadel Felicia Parker, 40, è deceduta in un ospedale di Houston sabato, cinque giorni dopo essere stata ...

repubblica : Cervia, operaio di 26 anni muore colpito da una pala meccanica - enpaonlus : Tragedia a Zogno: sbalzato dal furgoncino Muore cacciatore di 66 anni - HuffPostItalia : Muore per Covid a 49 anni il presentatore brasiliano che era contro il distanziamento sociale - RosannaMarani : Muore a 26 anni, l'appello: 'Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte' - girotto_laura : Da pianista a rider per colpa del Covid, muore d'infarto a 41 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Colto da infarto a fine turno Chiavenna, muore a 53 anni La Provincia di Sondrio Terribile lutto a Napoli, Salvatore muore a 24 anni. Faceva il militare

E’ venuto a mancare Salvatore Caracciolo, 24 anni, soldato Vfp1 effettivo al 10 reparto sanità “Napoli”. La notizia è stata data dalla pagina Militare ...

Battipaglia, muore dopo febbre alta: si sospetta fosse il Covid

StampaE’ morto a Battipaglia Aldo Giulio Zangaro, per gli amici «Alduccio». Un’altra bruttissima notizia per la città, che nel 2020 ha visto contare la perdita di tanti altri amici. Alduccio 73 anni, ...

E’ venuto a mancare Salvatore Caracciolo, 24 anni, soldato Vfp1 effettivo al 10 reparto sanità “Napoli”. La notizia è stata data dalla pagina Militare ...StampaE’ morto a Battipaglia Aldo Giulio Zangaro, per gli amici «Alduccio». Un’altra bruttissima notizia per la città, che nel 2020 ha visto contare la perdita di tanti altri amici. Alduccio 73 anni, ...