Municipio V | Veglianti | parole Boccuzzi agghiaccianti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Trovo agghiacciante il modo in cui il presidente delRoma V, Giovanni, nell’intervista rilasciata ieri a ilcaffediroma.it, rivendichi i risultati (i risultati?) della sua amministrazione, attribuendo tuttavia le difficolta’ alla macchina amministrativa ed al personale.” “Parla di strapotere degli uffici, che avrebbe dovuto indirizzare, riducendo poi il tema della governance su cui credo debba essere avviata urgentemente una riflessione dalle forze politiche della citta’ – al chi comanda?. Esprimo solidarieta’ al personale delRoma V che, come confermato dal presidente, avrebbe legato le mani alla Giunta. Dopo quasi 5 anni di governo – non essendo piu’ attribuibile la responsabilita’ a ‘quelli che c’erano prima’ – scopriamo dunque che la colpa di tutto cio’ che e’ stato ...