Muffa nel cibo per animali, muoiono 70 cani: prodotti ritirati dal mercato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un'azienda americana di alimenti per animali è stata costretta a ritirare dal mercato alcuni dei suoi lotti: 70 cani sono morti a causa di una Muffa particolare riscontrata nel cibo. Settanta cani sono morti avvelenati e ottanta si sono ammalati dopo aver ingerito il cibo prodotto dall'azienda americana Midwestern Pet Food, che è stata costretta a ritirare dal mercato alcuni dei suoi lotti. Tra i sintomi emersi negli animali vi sono vomito, spossatezza e mancanza di appetito. Negli ultimi anni l'azienda si è ritagliata una grande fetta di mercato degli Stati Uniti d'America, portando sugli scaffali dei supermercati numerosi marchi di cibo per animali.

