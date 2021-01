“Movement that inspires”, Kia svela la sua futura strategia (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Kia si allontana dal modello di business basato esclusivamente sulla produzione tradizionale, cambiando anche il nome. Rimuovendo la parola “Motors” (fino a ieri era “Kia Motors Corporation”), Kia si espanderà in aree di business inedite ed emergenti, ideando e fornendo prodotti e servizi di mobilità innovativi.La società, durante l'evento di presentazione digitale del nuovo logo, è entrata nel merito della strategia che la porterà ad evolversi dal ruolo di tradizionale car maker verso la sua nuova missione di ideatore e fornitore di nuove soluzioni di mobilità sostenibile, supportata anche dal nuovo slogan del marchio “Movement that inspires”.“In Kia crediamo che il trasporto, la mobilità e il movimento siano un diritto umano. La nostra visione è creare soluzioni di mobilità sostenibile per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Kia si allontana dal modello di business basato esclusivamente sulla produzione tradizionale, cambiando anche il nome. Rimuovendo la parola “Motors” (fino a ieri era “Kia Motors Corporation”), Kia si espanderà in aree di business inedite ed emergenti, ideando e fornendo prodotti e servizi di mobilità innovativi.La società, durante l'evento di presentazione digitale del nuovo logo, è entrata nel merito dellache la porterà ad evolversi dal ruolo di tradizionale car maker verso la sua nuova missione di ideatore e fornitore di nuove soluzioni di mobilità sostenibile, supportata anche dal nuovo slogan del marchio “”.“In Kia crediamo che il trasporto, la mobilità e il movimento siano un diritto umano. La nostra visione è creare soluzioni di mobilità sostenibile per i ...

"Movement that inspires", Kia svela la sua futura strategia

Il piano di Kia, 7 nuovi modelli elettrici entro il 2027

Il piano di Kia, 7 nuovi modelli elettrici entro il 2027. Lo slogan è "Movement that inspires", il primo modello elettrico sarà svelato a breve.

Il piano di Kia, 7 nuovi modelli elettrici entro il 2027. Lo slogan è "Movement that inspires", il primo modello elettrico sarà svelato a breve.