Mortal Kombat | le prime | spettacolari immagini del reboot cinematografico

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra i pochi film belli (o quantomeno, interessanti) tratti dai videogiochi c'è sicuramente da annoverare quello del 1995 ispirato a, che in quegli anni era un marchio di grande richiamo nelle sale giochi. Purtroppo, questa importanza è andata un po' scemando, nonostante i numerosissimi sequel della saga, e la saga live action si è persa per strada molto presto. Potremmo, tuttavia, essere sulla strada giusta per recuperare il tempo perduto: in lavorazione oramai da anni, sembrerebbe che ildella serie sia ormai pronto per la sala (o, quantomeno, per HBO Max!) dove dovrebbe debuttare il 12 aprile -epidemia permettendo-, distribuito da Warner Bros.. Leggi altro...