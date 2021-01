Moon Knight: Ethan Hawke sarà il villain della serie Marvel (Di venerdì 15 gennaio 2021) sarà Ethan Hawke a interpretare il villain della serie Moon Knight, il progetto Marvel destinato a Disney+ con star Oscar Isaac. Moon Knight ha trovato il suo villain: Ethan Hawke, secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, ha stretto un accordo con la Marvel. L'attore affiancherà quindi Oscar Isaac sul set del nuovo progetto che verrà realizzato per Disney+. Le fonti della testata, come prevedibile, non hanno potuto rivelare quale personaggio tratto dai fumetti interpreterà Ethan Hawke, recentemente protagonista sul piccolo schermo grazie alla serie The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021)a interpretare il, il progettodestinato a Disney+ con star Oscar Isaac.ha trovato il suo, secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, ha stretto un accordo con la. L'attore affiancherà quindi Oscar Isaac sul set del nuovo progetto che verrà realizzato per Disney+. Le fontitestata, come prevedibile, non hanno potuto rivelare quale personaggio tratto dai fumetti interpreterà, recentemente protagonista sul piccolo schermo grazie allaThe ...

