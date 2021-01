Mondiale per Club, Auckland City si ritira a causa del covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) ZURIGO - "L'Auckland City ha comunicato oggi che, a causa della pandemia da Coronavirus e della quarantena obbligatoria stabilita dalle autorità neozelandesi, non parteciperà al Mondiale per Club 2020. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) ZURIGO - "L'ha comunicato oggi che, adella pandemia da Coronavirus e della quarantena obbligatoria stabilita dalle autorità neozelandesi, non parteciperà alper2020.

