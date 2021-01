Moncler | Exane alza il target price

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno rivalutato il prezzo obiettivo suincrementandolo a 54 euro dai 48 della precedente indicazione e hanno confermato la raccomandazione “outperform“. Nel frattempo, a Piazza Affarii, l’azienda nota per i piumini fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 47,33 euro, con un calo dello 0,94%. (Foto: © TEA/123RF)

