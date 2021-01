Moda e sport | come essere sportivi ma con stile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mens sana in corpore sano“. Così recita il famoso proverbio latino. Infatti loè essenziale per una mente in equilibrio ed armonia. Masi può praticare, senza rinunciare ad outfit di tendenza? Ecco alcune fashion pills, che confermano il connubio. Vediamo nello specifico le ultime tendenze trendyive del 2021. Di grande tendenza nel 2021, tornano le tute tono su tono. Total look di un unico colore, dai toni pastello, alle tonalità più accese. I grandi brand pret a porter,Zara, H&M e Stradivarius, propongono una svariata scelta di modelli. Completi con felpa o pantaloni jogger. Il tutto a prezzi low cost. Usati, non solo per fare, ma anche per uscire a fare commissioni,la ...