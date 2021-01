Milik, il ds del Marsiglia non si sbilancia ma Villas-Boas sì: “La trattativa è avviata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ha parlato della trattativa per Arkadiusz Milik durante la conferenza stampa di presentazione di Lirola. È una finestra di mercato difficile e breve per tutti, per cui bisogna fare le cose con intelligenza, senza fretta. Serve freddezza nelle trattative. Milik? Stiamo lavorando su diversi fronti per l’attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento. Tuttavia, nella stessa occasione, André Villas–Boas è stato molto più esplicito. Non sto parlando con Milik ma è vero che abbiamo avviato la trattativa col Napoli, a questo però ci sta pensando il nostro direttore sportivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique, ha parlato dellaper Arkadiuszdurante la conferenza stampa di presentazione di Lirola. È una finestra di mercato difficile e breve per tutti, per cui bisogna fare le cose con intelligenza, senza fretta. Serve freddezza nelle trattative.? Stiamo lavorando su diversi fronti per l’attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento. Tuttavia, nella stessa occasione, Andréè stato molto più esplicito. Non sto parlando conma è vero che abbiamo avviato lacol Napoli, a questo però ci sta pensando il nostro direttore sportivo. L'articolo ilNapolista.

