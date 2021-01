Milano | strangola la moglie malata di Alzheimer | arrestato

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In un comune vicino, un uomo di 88 anni ha ucciso ladopo un litigio. Ha ucciso landola per poi chiamare la figlia che a quel punto, ha immediatamente avvisato il 118. Una tragedia che si è consumata a Sesto San Giovanni, un comune che si trova vicino. Sul delitto L'articolo proviene da Inews.it.

In un comune vicino Milano, un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie dopo un litigio. La donna era malata di alzheimer.Ha strangolato la moglie novantenne nella loro abitazione e poi ha chiamato la figlia, la quale ha dato l'allarme al 118. E' successo a Sesto San Giovanni, comune al confine con Milano, in via Risorgi ...