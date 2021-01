CorriereQ : Borsa: Milano perde (-1,1%), calo petrolio e auto, giù Fca - TV7Benevento : Milano: perde tessera mensa benefica durante rapina, rintracciato e arrestato... - fisco24_info : Borsa: Milano perde (-1,1%), calo petrolio e auto, giù Fca: Sofferenti le banche. In ribasso Atlantia e Prysmian - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Milano, perde un documento con il nome durante una rapina: malvivente incastrato - Yogaolic : #Milano, perde un documento con il nome durante una rapina: malvivente incastrato -

Organizzato dal Comune di Firenze, il convegno MORE MUSEUM ha riunito i direttori dei principali musei italiani per discutere sulle necessità dell'istituzione culturale oggi ...Seduta negativa per i listini del Vecchio Continente. Ma anche a Wall Street e sulle Piazze azionarie asiatiche, sta crescendo un sentimento negativo.