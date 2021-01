Milano e Bolzano contro il Governo: no alla zona rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia e la Provincia di Bolzano diventano rosse ma sia la Regione che la Provincia autonoma si appellano ai giudici e presentano ricorso. “Non condividiamo la scelta di inserirci in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso” annuncia il governatore lombardo Attilio Fontana, in una nota. “In Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci in zona arancione. Attendiamo l’ufficialità dal Ministero della Salute, ma siamo pronti a presentare ricorso”, aggiunge. Il governatore di Bolzano Arno Kompatscher va all’attacco. “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo zona gialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso”. Sulla base di una ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia e la Provincia didiventano rosse ma sia la Regione che la Provincia autonoma si appellano ai giudici e presentano ricorso. “Non condividiamo la scelta di inserirci inper cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso” annuncia il governatore lombardo Attilio Fontana, in una nota. “In Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci inarancione. Attendiamo l’ufficialità dal Ministero della Salute, ma siamo pronti a presentare ricorso”, aggiunge. Il governatore diArno Kompatscher va all’attacco. “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamogi. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso”. Sulla base di una ...

