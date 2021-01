Milan, visite mediche per Meité: potrebbe esserci già contro il Cagliari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Soualiho Meité sta sostenendo le visite mediche alla clinica la Madonnina in vista di diventare un nuovo centrocampista del Milan: il giocatore ex Toro firmerà poi il contratto che lo legherà ai meneghini; un prestito con diritto di riscatto fissato per circa 8 milioni di euro. Il francese di origini ivoriane, primo acquisto dei rossoneri all’interno della sessione invernale, potrebbe essere a disposizione già per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Soualihosta sostenendo lealla clinica la Madonnina in vista di diventare un nuovo centrocampista del: il giocatore ex Toro firmerà poi il contratto che lo legherà ai meneghini; un prestito con diritto di riscatto fissato per circa 8 milioni di euro. Il francese di origini ivoriane, primo acquisto dei rossoneri all’interno della sessione invernale,essere a disposizione già per la sfida di lunedì serail. SportFace.

AntoVitiello : ???? Visite mediche per #Meite con il #Milan @acmilan @soualihomeite @MilanNewsit - DiMarzio : #Meite-#Milan, domani visite e firma sul contratto - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? MILAN, È FATTA PER MEITÉ DAL TORINO ATTESO A MILANO PER VISITE MEDICHE E FIRMA #SkySport… - yointazz : RT @MilanInter241: Arrivato in questi istanti Soualiho #Meité presso l'hotel Sheraton di Milano. Domani effettuerà le visite mediche presso… - ansa_lombardia : Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione -