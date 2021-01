Milan | ufficiale l’acquisto di Meitè | il comunicato dei rossoneri

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilbatte un colpo ed è la prima big di Serie A a rinforzarsi nel corso di questa sessione di mercato invernale. Ihanno infatti annunciato l'arrivo di Soualiho, centrocampista arrivato dal Torino di Giampaolo. Questa la notadel Diavolo.ILcaption id="attachment 1076983" align="alignnone" width="1024", getty/caption"ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté dal Torino FC. Il centrocampista si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Parigi (Francia) il 17 marzo 1994, Soualiho Meïté cresce nel settore giovanile dell’Auxerre con cui esordisce in Ligue 1 nel 2011, collezionando 24 ...

