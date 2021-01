Milan, tamponi molecolari tutti negativi: Rebic e Krunic ancora positivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Ante Rebic e Rade Krunic ancora positivi al coronavirus. tutti gli altri tamponi risultati negativi Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Antee Radeal coronavirus.gli altririsultatiPianeta

AntoVitiello : #Milan tamponi molecolari negativi per tutta la squadra, esclusi Rebic e Krunic che sono ancora positivi - danruper : RT @MilanNewsit: MN - Milan, tamponi molecolari negativi per tutta la squadra, esclusi Rebic e Krunic - SalGal1899 : RT @AntoVitiello: #Milan tamponi molecolari negativi per tutta la squadra, esclusi Rebic e Krunic che sono ancora positivi - mnimn_pearce : RT @AntoVitiello: #Milan tamponi molecolari negativi per tutta la squadra, esclusi Rebic e Krunic che sono ancora positivi - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, ottime notizie: tutti i tamponi molecolari sono negativi, ancora positivi Rebic e Krunic -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tamponi Milan, tamponi molecolari tutti negativi: Rebic e Krunic ancora positivi Pianeta Milan Milan, tamponi molecolari tutti negativi: Rebic e Krunic ancora positivi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ante Rebic e Rade Krunic ancora positivi al coronavirus. Tutti gli altri tamponi risultati negativi ...

MN - Milan, tamponi molecolari negativi per tutta la squadra, esclusi Rebic e Krunic

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i tamponi molecolari effettuati dall'intera squadra hanno dato esito negativo, ad esclusione di Ante Rebic e Rade Krunic, ancora positivi.

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Ante Rebic e Rade Krunic ancora positivi al coronavirus. Tutti gli altri tamponi risultati negativi ...Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i tamponi molecolari effettuati dall'intera squadra hanno dato esito negativo, ad esclusione di Ante Rebic e Rade Krunic, ancora positivi.